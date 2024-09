Revision zurückgenommen: Ist der Prozess-Marathon für Boateng jetzt vorbei?

Das Landgericht München I hatte den Weltmeister von 2014 zwar wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin schuldig gesprochen, er wurde dafür aber lediglich verwarnt.

"Zwar sind wir nach wie vor nicht von der Richtigkeit des Urteils überzeugt", hieß es in der Mitteilung.

Vor ziemlich genau drei Jahren wurde der Ex-Bayern-Spieler zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro verurteilt – also 1,8 Millionen Euro. © Peter Kneffel/dpa

Diese sehen vor, dass er jeweils 50.000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen zahlen muss, die sich für Kinder einsetzen.



Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe in Höhe von 1,12 Millionen Euro gefordert - und zunächst gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt.

Das Verfahren gegen den langjährigen Verteidiger des FC Bayern München, der gerade vom italienischen Club US Salernitana zum Linzer ASK in Österreich wechselte, zieht sich lange hin.

Das Amtsgericht München hatte bereits im Jahr 2021 eine Geldstrafe gegen Boateng verhängt: 60 Tagessätze zu je 30.000 Euro, also insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Das Landgericht München I verurteilte Boateng dann im Oktober 2022 in zweiter Instanz wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro – insgesamt 1,2 Millionen Euro.

Doch das Bayerische Oberste Landesgericht kassierte das Urteil unter anderem wegen durchgehender Rechtsfehler – darum war der Fall vor dem Landgericht München I erneut aufgerollt worden.