Teenager ersticht im Drogenrausch eigene Schwester (†14)! Mutter trauert: "Er war nicht er selbst"

Nürnberg/Weisendorf - Am Heilig-Drei-König-Tag soll ein damals 17 Jahre alter Jugendlicher im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt im Drogenrausch seine 14 Jahre alte Schwester mit einem Messer erstochen haben.

Zeugen seien damals durch Schreie auf die Situation in der 6800-Seelen-Gemeinde aufmerksam gemacht worden und hätten die Einsatzkräfte alarmiert.

Der 42-Jährigen gelang es, dem jungen Mann die Waffe abzunehmen. Er selbst wurde von den Beamten an jenem Freitagmorgen in der Nähe des Tatortes festgenommen.

Er muss sich ab Mittwoch wegen des Vorwurfs des fahrlässigen Vollrauschs vor der Jugendkammer des Landgerichts in Nürnberg verantworten.

Wie die Mutter gegenüber der "Nürnberger Nachrichten/Nürnberger Zeitung" angab, wird sie als Zeugin vor Gericht aussagen. Sie besuche ihren Sohn regelmäßig in der Psychiatrie.

"Ich bin sicher: Er war nicht er selbst", wird sie in dem Bericht zitiert. Ihr Sohn wäre nun der einzige Grund für die 42-Jährige weiterzuleben. So sehr sie ihre Tochter auch vermisse, würde diese nicht wollen – so ihre Überzeugung –, dass man den jungen Mann verurteilen würde. Das meldete unter anderem die Plattform nordbayern.de.

Sie möchte ihm eine Stütze sein: "Ich halte zu meinem Sohn. Was sonst?" Für den Prozess sind mehrerer Verhandlungstage angesetzt. Er wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.