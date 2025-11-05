Versäumte Ermittlungen gegen Aschaffenburg-Killer: Polizist akzeptiert Strafe nicht

Aschaffenburg/Alzenau - Aus Faulheit nicht gegen späteren Messermörder von Aschaffenburg ermittelt? Ein wegen Strafvereitelung im Amt verurteilter Polizist aus Unterfranken akzeptiert die Gerichtsentscheidung nicht.

Der Polizist aus Unterfranken akzeptiert das Urteil einer Haftstrafe wegen Strafvereitelung nicht und geht in Berufung. © Andreas Arnold/dpa

Der Verteidiger des Polizisten habe Berufung gegen das Urteil vom 28. Oktober eingelegt, teilte das Amtsgericht Aschaffenburg mit, ebenso die Staatsanwaltschaft Coburg.

Nun muss sich voraussichtlich das Landgericht Aschaffenburg mit dem Fall befassen.

Der Polizist ermittelte laut Anklage im Sommer 2024 nicht gegen einen Mann, der nachweislich seine Freundin in einer Flüchtlingsunterkunft in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) angegriffen hatte.

Der psychisch kranke Migrant hatte gut fünf Monate später, am 22. Januar, in einem Aschaffenburger Park Kleinkinder mit einem Messer attackiert und zwei Menschen getötet.

Weil der 28-Jährige dabei schuldunfähig war, hatte das Landgericht Aschaffenburg in der vergangenen Woche entschieden, den Afghanen in einer forensischen Psychiatrie unterbringen zu lassen.