Eigene Oma angezündet: 33-Jähriger für abscheuliche Tat wegen Totschlags verurteilt

Landshut - Mit Desinfektionsmittel als Brandbeschleuniger hat ein Mann im bayerischen Landshut die Haare seiner pflegebedürftigen Großmutter angezündet - die Seniorin erlag knapp vier Wochen später ihren Verletzungen. Nun ist der 33-Jährige vor dem Landgericht Landshut zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

Der 33-Jährige muss für neun Jahre hinter Gitter. Sein Verteidiger Thomas Fauth (l.) hatte für eine viereinhalbjährige Haftstrafe plädiert. © Armin Weigel/dpa

Die Kammer wertete die Tat als Totschlag und ordnete die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten Mord vorgeworfen, und zwar heimtückisch und aus niederen Beweggründen, und auf zwölf Jahre Haft plädiert. Dem Vorsitzenden Richter zufolge hätten sich diese beiden Mordmerkmale jedoch nicht zweifelsfrei feststellen lassen. Der Kontrollverlust und die Tat seien Folge einer psychischen Erkrankung bei dem Angeklagten.

Der Verteidiger des 33-jährigen Deutschen hatte hingegen eine viereinhalbjährige Haftstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge gefordert.

Am 20. März 2025 war zwischen dem Angeklagten und seiner Mutter ein Streit um ausstehende Rechnungen eskaliert. Die Mutter war zu dem Zeitpunkt gerade mit der Betreuung ihrer hochbetagten Mutter beschäftigt.

Der Sohn kam den Ermittlungen nach in das zum Pflegezimmer umgebaute Wohnzimmer und zündete unvermittelt die Haare seiner Großmutter an.