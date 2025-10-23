Mann soll versucht haben, Ehefrau siebenmal zu vergiften: Mordprozess in Bamberg

Bamberg - Ein 56-jähriger Mann aus Oberfranken soll insgesamt siebenmal versucht haben, seine Ehefrau zu vergiften, weil er mit einer Internetbekanntschaft ein neues Leben beginnen wollte.

Ein 56-jähriger Mann aus Oberfranken soll nicht nur seine Frau versucht haben, zu vergiften. Er nahm dabei offenbar den Tod des eigenen Sohnes in Kauf. © Pia Bayer/dpa

Nun steht der Mann wegen versuchten Mordes aus Heimtücke sowie gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Bamberg.

Im Jahr 2022 soll der Deutsche laut Anklage mit einer Frau aus Hamburg eine Beziehung über soziale Netzwerke begonnen und ihr eine gemeinsame Zukunft und Kinder versprochen haben.

Um für ein neues Leben mit dieser Frau frei zu sein, soll er im Sommer 2023 beschlossen haben, seine Ehefrau zu töten und nach Möglichkeiten gesucht haben, wie er ihren Tod natürlich aussehen lassen kann.

Laut den Ermittlungen suchte der Angeklagte aus Breitengüßbach im Landkreis Bamberg per Google etwa nach "Tödliches Gift für Menschen" und "Eisenhut Vergiftung nachweisbar".

Anschließend soll er sich mehrere Pflanzengifte an seinen Arbeitsplatz bestellt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sieben Giftanschläge auf seine Partnerin zwischen August 2023 und Dezember 2024 vor.

Die Frau überlebte jeweils, kam aber teilweise auch stationär ins Krankenhaus und musste sich als Folge der Vergiftungen einen Herzschrittmacher einsetzen lassen.