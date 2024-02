Zehnjährige im Heim getötet: Mord-Verdächtiger (12) belastet Angeklagten (26) schwer

Hof/Wunsiedel - In dem Prozess gegen einen 26-Jährigen wegen Vergewaltigung eines Kindes kam es vor dem Landgericht Hof am Dienstag zu schweren Vorwürfen gegen den Angeklagten - durch den mutmaßlichen Mörder des Opfers.

Allerdings anders, als es bisher dargestellt wurde. Der Zwölfjährige - der als Geschädigter und Nebenkläger vor Gericht auftritt - hatte in seiner Aussage den Darstellungen des Angeklagten und dessen Verteidigers widersprochen.

Am Morgen des 4. April 2023 wurde die Zehnjährige getötet in einem Zimmer des Kinderheims in Wunsiedel aufgefunden. © Daniel Vogl/dpa

Der Angeklagte soll dem Jungen angegeben haben, dass es nötig sei, weil das Mädchen die beiden erkannt hätte.

Das berichtete der Anwalt des Zwölfjährigen, Michael Hasslacher, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Weitere dpa-Nachfragen beim Gerichtssprecher oder dem Verteidiger des Mannes brachten keine weiteren Informationen.

Der Justiz-Pressevertreter verwies auf den Ausschluss der Öffentlichkeit und äußerte sich daher nicht zu den konkreten Aussagen. Die Vertreter des Angeklagten waren für keine Stellungnahme bereit.

Laut Ermittlungen der Polizei sei der Mann in das Kinderheim eingebrochen, hatte sich an dem Jungen sexuell vergangen und das Mädchen vergewaltigt.

Die Zehnjährige wurde am 4. April 2023 morgens tot in einem Zimmer des Kinderheims in Wunsiedel aufgefunden.