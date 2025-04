16-Jähriger sieht nach Ohrfeige rot und ersticht eigenen Vater

Noch am Tatabend wurde der 16-Jährige festgenommen. (Archivbild) © News5

Der Teenager soll seinen Vater am Abend des 30. Januar in der eigenen Wohnung und im Treppenhaus mit zahlreichen Messerstichen so schwer verletzt haben, dass dieser noch vor Ort verstarb. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Schon zuvor war es laut Aussage des 16-Jährigen regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen ihm und seinem Vater gekommen. Auch am Abend der Tat gab es demzufolge Streit - nach einer Ohrfeige seines Vaters habe er "rotgesehen", so der Angeklagte.

Nach der Tat soll der Jugendliche einen Paketboten und einen Nachbarn aufgefordert haben, einen Krankenwagen zu rufen.

Als die Sanitäter in dem Plattenbau an der Märkischen Allee ankamen, war es jedoch zu spät. Sie konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 16-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.