50 Jahre nach Grenz-Mord: Stasi-Killer (80) muss für zehn Jahre hinter Gitter

Berlin/Leipzig - Mehr als 50 Jahre nach dem tödlichen Schuss auf den polnischen Feuerwehrmann Czeslaw Kukuczka (†38) am DDR-Grenzbahnhof Berlin-Friedrichstraße ist ein ehemaliger Stasi-Offizier vom Landgericht Berlin des Mordes schuldig gesprochen worden. Der heute als Rentner in Leipzig lebende Manfred N. (80) muss für zehn Jahre ins Gefängnis.

Der ehemalige Stasi-Offizier Manfred N. (80) ist zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Zum ersten Mal ist damit ein Stasi-Killer im vereinten Deutschland wegen Mordes verurteilt worden.

In dem seit März geführten und wegen seiner zeitgeschichtlichen Bedeutung per Video aufgezeichneten Prozess waren die Richter am Ende überzeugt, dass es Manfred N. war, der am 29. März 1974 in einem Gang des DDR-Grenzbahnhofs Berlin-Friedrichstraße mit langem Mantel und getönter Brille aus einem Versteck hervortrat und Kukuczka heimtückisch in den Rücken schoss.

An jenem Freitag war der Pole mittags in der Botschaft seines Heimatlandes in Ost-Berlin aufgetaucht. Dort forderte der Feuerwehrmann aus Jaworzno seine sofortige Ausreise in den Westen und drohte mit einem Sprengsatz, den er angeblich in seiner Aktentasche habe. Ein Bluff, wie sich später herausstellte.

Die polnischen Sicherheitskräfte informierten sofort ihre Kontaktleute im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR. Schon bald erschienen Stasi-Offiziere in der polnischen Vertretung, die den Fall übernahmen.

Aus alten MfS-Akten geht hervor, dass sie Kukuczka nach mehrstündigen Verhandlungen die Ausreise nach West-Berlin zusicherten und zum Schein entsprechende Dokumente aushändigten.