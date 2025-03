Auf Kosten des Arbeitgebers in Saus und Braus gelebt: Angeblicher Top-Manager wandert in den Knast

Das Berliner Landgericht sprach den 49-Jährigen unter anderem der besonders schweren Untreue schuldig. (Archivbild) © Sonja Wurtscheid/dpa, TAG24 (Bildmontage)

Das Berliner Landgericht sprach den 49-Jährigen unter anderem der besonders schweren Untreue schuldig.

Dreieinhalb Monate habe der Angeklagte "in Saus und Braus gelebt, das Unternehmen in wirtschaftliche Existenznot gebracht", sagte der Vorsitzende Richter Jakob Weber.

Das Gericht ordnete die Einziehung von Taterlösen in Höhe 436.000 Euro an. 18 Fälle der Untreue sah das Gericht als erwiesen an. In die verhängte Strafe wurden zwei frühere Verurteilungen einbezogen.

Der geständige Angeklagte war als sogenannter Country Manager für Deutschland und Österreich bei einem Unternehmen mit Sitz in Berlin tätig.

Der Angeklagte habe den Job mit einer "aufgehübschten" Bewerbung bekommen, so der Richter. Den großen Vertrauensvorschuss, der ihm entgegengebracht worden sei, habe "ausgenutzt, um einen luxuriösen Lebensstil zu führen".

Zwischen Januar und April 2022 habe der Angeklagte unter Verwendung gefälschter Rechnungen von Supermarktketten Geld für sich abgezweigt. Mit Summen um die 5000 Euro habe der Mann begonnen. "Erst hat er geguckt, was geht, dann ist er maßlos geworden." In einem Fall habe er 83.900 Euro auf eigene Konten überwiesen.