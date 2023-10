Baby fast tot geschüttelt: Mutter gesteht und erhält Verwarnung

Die 23-Jährige sei mit dem "Schreikind" überfordert gewesen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach am Donnerstag nach dem Jugendstrafrecht eine Verwarnung aus. Zudem wurde der Frau die Zahlung von 6000 Euro an den Kinderschutzbund auferlegt.

Gegen den mitangeklagten Vater des zu Beginn der Übergriffe durch die Mutter wenige Wochen alten Mädchens erging wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen eine Geldstrafe von 6300 Euro.

Zu den Taten war es zwischen Januar und Ende April 2021 in einer Wohnung in Berlin-Marzahn gekommen. Die Frau habe aus "gefühlloser Gesinnung" mehrfach mit Verletzungswillen auf ihre kleine Tochter eingewirkt, hieß es in der Anklage.

Durch Schütteln und "stumpfe Gewalt" sei es zu Verletzungen am Hirn des Babys bis hin zu einem Schädelbruch gekommen. Das Kind konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Nur durch Glück habe das Mädchen, das seitdem bei einer Pflegemutter lebt, keine dauerhaften Schäden davongetragen, so die Staatsanwältin.