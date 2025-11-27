Prozess um Todes-Arzt: Gericht rechnet mit Mammut-Verfahren

Berlin - Nach 18 Verhandlungstagen zeichnet sich ab, dass der Mordprozess gegen einen Palliativarzt bis weit ins nächste Jahr gehen wird.

Der heute 41-Jährige soll zwischen September 2021 und Juli 2024 in Berlin insgesamt 15 Patienten getötet haben. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Landgericht Berlin hat inzwischen weitere Verhandlungstage bis 4. Mai 2026 eingeplant. Zunächst waren Prozesstage bis Ende Januar vorgesehen.

Die Schilderungen eines Sachverständigen der Gerichtsmedizin verdeutlichten unterdessen vor Gericht, wie der Mediziner zunehmend unter Tötungsverdacht geriet. Der inzwischen 41-Jährige soll 15 Patienten im Zeitraum von September 2021 bis Juli 2024 in Berlin getötet haben. In einigen Fällen soll der Deutsche Brände gelegt haben, um die Taten zu vertuschen.

Um toxikologische Gutachten zu fünf Fällen ging es am 18. Prozesstag. Bei der Obduktion wurde die Untersuchung bei einigen Leichen ausgeweitet und nach Substanzen gesucht, die möglicherweise zum Tod geführt haben könnten. Kohlenmonoxid - wie es für Brandopfer typisch wäre - wurde dabei nicht gefunden, wie der Leiter der Forensischen Toxikologie, Stefan Scholtis, im Zeugenstand berichtete.

In mehreren Fällen sei jedoch ein Medikament, ein Muskelrelaxans, gefunden worden. "Die Indikation kam uns eigenartig vor", sagte Scholtis. Denn das Medikament zur Muskelentspannung werde als Teil einer Anästhesie eingesetzt und sorge für eine Lähmung der Muskelgruppen.

"Weil der Atemmuskel auch betroffen ist, erfolgt der Einsatz immer bei Beatmung", erklärte der Toxikologe. Werde das Medikament ohne künstliche Beatmung verabreicht, setze die Atmung nach wenigen Minuten aus und der Tod trete ein.