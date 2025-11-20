Messerattacke am Holocaust-Mahnmal: IS-Mann schweigt vor Gericht

Berlin/Karlsruhe - Der mutmaßliche Attentäter vom Holocaust-Mahnmal in Berlin will vor Gericht nicht aussagen.

Der Angeklagte hat sich mit Mütze, Sturmhaube und Sonnenbrille komplett verhüllt und hüllt sich auch in Schweigen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Er habe seinem Mandanten geraten, zunächst von seinem Recht zu schweigen Gebrauch zu machen, sagte Verteidiger Daniel Sprafke zum Prozessauftakt vor dem Kammergericht Berlin.

Angeklagt ist ein 19 Jahre alter, anerkannter syrischer Flüchtling. Er soll am 21. Februar von Leipzig nach Berlin gereist sein, um in der Hauptstadt im Namen des Islamischen Staats (IS) den Angriff zu verüben. Dabei wurde ein Tourist aus Spanien lebensgefährlich verletzt.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 19-Jährigen versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und versuchte Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie geht von einer radikal-islamistisch und antisemitisch motivierten Tat aus.

Er soll im Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals von hinten auf den Touristen eingestochen haben. Das damals 30 Jahre alte Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Die Bundesanwaltschaft sieht die Mordmerkmale niedrige Beweggründe und Heimtücke als erfüllt an.