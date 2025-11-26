Prozess gegen Messer-Attentäter vom Holocaust-Mahnmal: "Er gab die Tat zu"

Berlin - Im Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter vom Holocaust-Mahnmal in Berlin haben Polizisten von der Begegnung mit dem Angeklagten wenige Stunden nach der Tat berichtet.

Seit der Messerattacke am 21. Februar sitzt der angeklagte 19-Jährige in Untersuchungshaft. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der 19-Jährige sei mit erhobenen Händen auf Einsatzkräfte zugegangen, habe sich gestellt und zugegeben, für den beinahe tödlichen Angriff auf einen spanischen Besucher der Gedenkstätte verantwortlich sei, sagten Beamte vor dem Berliner Kammergericht.

Angeklagt ist ein junger Syrer, der am 21. Februar dieses Jahres aus Leipzig nach Berlin gereist sein soll, um Juden zu töten, so die Bundesanwaltschaft. Im Stelenfeld des Mahnmals unweit des Brandenburger Tors habe er einen inzwischen 31-jährigen Mann durch einen 14 Zentimeter langen Schnitt an der Kehle lebensgefährlich verletzt.

Die Bundesanwaltschaft geht von einer radikal-islamistisch und antisemitisch motivierten Tat aus. Sie wirft dem 19-Jährigen versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und versuchte Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor.

Er habe im Namen des "Islamischen Staats" (IS) einen Angriff auf einen Menschen begehen und diesen töten wollen, heißt es laut Anklage.