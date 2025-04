Berliner Palliativarzt wegen Mordes angeklagt: Jetzt sollen es schon 15 Opfer sein!

Die Staatsanwaltschaft hat am Landgericht Berlin Anklage wegen Mordes erhoben. © Fabian Sommer/dpa

Die bislang bekannten Todesfälle reichen bis ins Jahr 2021 zurück. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll der heute 40-Jährige im September 2021 einer 25-Jährigen "ohne medizinische Indikation ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente" verabreicht haben, um sie zu töten. So soll es auch bei späteren Fällen gewesen sein.

Ins Visier der Ermittler geriet der Mediziner, der in mehreren Bundesländern tätig war, zunächst wegen vier Fällen im Zeitraum vom 11. Juni bis 24. Juli 2024. In dieser Zeit soll er vier Menschen im Alter zwischen 72 und 94 Jahren in deren Wohnungen in Berlin getötet haben.

Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch die Brände, die der Mediziner gelegt haben soll, um die Tötungen zu verdecken. Die Polizei ermittelte wegen Brandstiftung mit Todesfolge.

Dabei geriet zunehmend der Arzt in den Fokus. Dazu beigetragen haben laut Staatsanwaltschaft Hinweise des Pflegedienstes, für den der Beschuldigte gearbeitet hatte.