Brandserie vor Gefängnissen: Mussten deswegen die Autos brennen?

Berlin - Ein Prozess um Brandanschläge auf Autos vor Berliner Gefängnissen hat mit Geständnissen begonnen.

Der Prozess begann mit einem Geständnis. © Carsten Koall/dpa

Ein 28-jähriger Angeklagter aus einer bekannten arabischen Großfamilie gab vor dem Berliner Landgericht zu, zwei Taten als damaliger Häftling der betroffenen Justizvollzugsanstalt angestiftet zu haben. Er habe sich von einem Vollzugsbeamten schlecht behandelt gefühlt, sagte er über seinen Verteidiger.

Sein mitangeklagter 23-jähriger Bruder gestand über seinen Verteidiger seine Beteiligung an einer Autobrandstiftung mit neun beschädigten Fahrzeugen, ein weiterer 23-Jähriger gab zwei Taten zu. Der vierte Angeklagte schwieg.

Bei drei der Angeklagten soll es sich um Brüder handeln. Der 28-Jährige, dem Anstiftung in zwei Fällen vorgeworfen wird, verbüßte damals eine mehrjährige Gefängnisstrafe.

Für ihn erklärte sein Verteidiger, in einem Fall habe er das Verhalten eines Vollzugsbeamten als "provokativ empfunden". Der Beamte habe ihm am Tag zuvor ein Handy weggenommen.