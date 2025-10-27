Drive-by-Shooting im Märkischen Viertel: Steckt ein Familienstreit dahinter?

Der Angeklagte schweigt vor dem Berliner Landgericht. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Dem 37-Jährigen werden unter anderem versuchter Totschlag in vier Fällen und Körperverletzung zur Last gelegt. Die Attackierten, darunter ein Schwager des Angeklagten, sollen ihn kurz vor den Schüssen aus einer Wohnung gewiesen haben, in der sich seine Ehefrau aufhielt. Der Verteidiger kündigte zum Prozessbeginn an, sein Mandant werde sich nicht äußern.

Laut Anklage soll der Mann am 1. April dieses Jahres seine Ehefrau geschlagen und an den Haaren gezogen haben. Sie habe daraufhin die gemeinsame Wohnung verlassen und bei Verwandten Zuflucht gesucht. Eine Rückkehr habe sie abgelehnt, woraufhin er der Wohnung verwiesen worden sei.

Am 6. April gegen 22.45 Uhr soll der 37-Jährige mehrere Schüsse aus einem fahrenden Auto im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf abgegeben haben. Mindestens drei Kugeln in Richtung einer Gruppe von vier Männern im Alter von 34 bis 59 Jahren seien es gewesen, so die Anklage. Die Attackierten, darunter ein Bruder der Ehefrau, hätten sich auf den Boden werfen und so in Deckung bringen können.