Ex-Geliebte brutal mit Machete hingerichtet! So lange muss Täter in den Knast

Nach dem Mord an seiner Ex-Geliebten wurde Kai G. (55) verurteilt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Vor dem Landgericht wurde der 52-jährige Kai G. am Mittwoch des Mordes schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der Kraftfahrer am Morgen des 23. Oktober 2023 mit einer großen Machete vor dem Haus von Jeanette S., seiner früheren Geliebten, gewartet hatte.

Als die Frau gegen sieben Uhr an der Mahlsdorfer Straße in Köpenick vor die Tür trat, um zu ihrer Arbeit zu fahren, rammte Kai G. ihr die 30-Zentimeter-Klinge in den Rücken. S. ging zu Boden, der Angreifer stach ihr mehrfach in den Brust- und Bauchbereich, bevor er ihr die Kehle durch- und die Pulsadern aufschnitt.

"Ich habe so etwas in all den Jahren noch nicht gesehen", hatte ein LKA-Beamter im Prozess am Kriminalgericht Moabit über die brutale Tat gesagt. Das Motiv des aus Kiel stammenden Angeklagten sei Rache gewesen, erklärte das Gericht.

Jeanette S. hatte die Beziehung zu dem verheirateten Kai G. kurz vor der Tat beendet, da dieser seine Ehe verschwiegen hatte. Der 55-Jährige sei "darüber sauer, wütend und voller Hass gewesen", hieß es.

Die Strafkammer sah darin die Mordmerkmale der niedrigen Beweggründe und der Heimtücke erfüllt.