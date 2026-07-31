Kind durch Kugelbombe lebensbedrohlich verletzt: Teenager angeklagt

Berlin - Ein Teenager, der mutmaßlich die Schuld daran trägt, dass ein Kind in der Silvesternacht 2025 lebensbedrohlich verletzt worden ist, muss sich vor dem Landgericht Berlin verantworten.

Durch die Explosion der Kugelbombe in Tegel wurden insgesamt 13 Menschen zum Teil lebensbedrohlich verletzt. © Berliner Feuerwehr

Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, werden dem heute 19-Jährigen fahrlässige Körperverletzung, das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz zur Last gelegt.

Da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt war, wird eine Jugendkammer in einer nicht öffentlichen Verhandlung über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung entscheiden.

Dem Jugendlichen droht nach § 308 des Strafgesetzbuches eine Haftstrafe von mindestens zwei Jahren, da er durch die herbeigeführte Explosion eine "schwere Gesundheitsschädigung" verursacht hat, wie es im Gesetzestext heißt.

Der Fall hatte bundesweit für Aufregung gesorgt, da die sogenannte Kugelbombe zwischen den Beinen eines siebenjährigen Kindes detoniert war. Durch weitere Silvester-Vorfälle wurde im Nachgang der Ruf nach einem bundesweiten Böllerverbot laut.

Der Junge erlitt schwerste Verletzungen an den Beinen und auch im Intimbereich und musste mehr als 40 Operationen über sich ergehen lassen, davon einige Not-OPs. Charité-Kinderchirurgin Martina Hüging verglich die Verletzungen mit Kriegswunden.