Mutter wegen Mordes an Sohn (†2) verurteilt: Bedingungslose Liebe lässt Vater verzeihen

Berlin - Eine Mutter, die sich umbringen wollte und ihren zweijährigen Sohn getötet hat, ist am Mittwoch vom Landgericht Berlin wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Dabei waren die Motive der schwerkranken Miriam D. für diese Tat (25, Name wurde zum Schutz der Angeklagten geändert) besonders tragisch.

Miriam D. sei einsichtsfähig, aber in ihrem Steuerungsvermögen deutlich eingeschränkt, hieß es.

Bevor das Urteil verkündet wurde, stellte der Sachverständigen Herrn Dr. Torsten Seelig (43) sein psychiatrisches Gutachten vor. "Mit ihrer Tat befand sich Miriam D. am Rand des sozialen Systems, hat die Schwelle jedoch nicht überschritten."

Daraufhin nahm Miriam D. selbst Medikamente ein, legte sich in die mit Wasser vollgelaufene Wanne und den Zweijährigen auf ihre Brust. Der Vater schlief im Kinderzimmer nebenan und fand die beiden Stunden später. Zu diesem Zeitpunkt war der Junge schon tot.

Die gelernte Krankenschwester reichte ihrem 2-Jährigen Sohn mehrere Tabletten. Laut ihrer Aussage sollte das Kleinkind selbst entscheiden, ob es mit ihr in den Tod geht. Der Junge nahm die Tabletten, wurde zunächst aber nur bewusstlos.

Die Diagnose war für die schon zuvor psychisch labile Miriam D. ein schwerer Schicksalsschlag, der sie zu einem erweiterten Suizid brachte, wie der Richter in seinem Urteil ausführte.

Sechs Jahre Haft muss die momentan in einem JVA-Krankenhaus untergebrachte Miriam D. verbüßen. Aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung hat die 25-Jährige für die kommenden Jahre jedoch lediglich eine Lebenserwartung von unter 50 Prozent.

Im Saal 501 fand der letzte Verhandlungstag im Mordprozess gegen eine Mutter (25), die ihren Sohn getötet hat, statt. © TAG24

Miriam D. hatte eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter, die einst selbst mit Suizid gedroht habe.

Sie arbeitete nach dem Mutterschutz bei einer Leihfirma als Krankenschwester in Berlin, er als Buchhalter.



Ihren Sohn wollten sie nicht in fremde Betreuung geben und teilten sich diese auf. Das Gericht hatte kein Zweifel, dass der 2-Jährige von beiden Elternteilen überaus geliebt wurde.

Die gelernte Krankenschwester entschied sich zunächst gegen jegliche Krebs-Behandlung, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können.

Miriam D. hatte Kontrollzwänge, Ängste und schwere psychische Episoden, die sich verstärkten. Sie weinte, wenn der Vater den Jungen auf ein zu hohes Klettergerüst gesetzt hatte oder mit ihm aus dem Raum ging. Sie glaubte, durch Omen ihre düsteren Annahmen bestätigt.

Vor der Tat legte Miriam D. einen Vorrat an Tabletten an. Sie fürchtete, dass sie während der Therapie keine gute Mutter für den 2-Jährigen sein könne und wollte ihrer Familie das Leid ersparen. Ein Abschiedsbrief kündigte ihre Tat an.



Zum Zeitpunkt des Entschlusses sich selbst und ihren Sohn zu töten, war sie mit einem weiteren Kind schwanger, das bereits einen Namen hatte. Kurz vor der Tat soll sie einen Test gemacht haben und dann ihren in einem Abschiedsbrief vermerkten Tötungsentschluss in die Tat umgesetzt haben.

Das Baby verlor sie wenige Tage danach in der 19. Schwangerschaftswoche. Sie band sich den toten Fötus um ihren Körper und lief damit umher, ohne dass jemand etwas ahnte.