Mutter wegen Mordes vor Gericht: Hat sie Zweijährigen in Badewanne ertränkt?

Berlin - Nach einer Brustkrebsdiagnose soll sich eine Mutter (25) dazu entschlossen haben, sich und ihren zweijährigen Sohn zu töten. Vor dem Landgericht Berlin startete am Freitag der Prozess gegen Miriam D. (Name wurde zum Schutz der Angeklagten geändert) wegen Mordes .

Die 25-jährige Angeklagte muss sich vor dem Landgericht Berlin wegen Mordes an ihrem Sohn (†2) verantworten. © TAG24

Laut der Staatsanwaltschaft soll Miriam in den frühen Morgenstunden des 2. Oktobers vergangenen Jahres in der Familienwohnung im Berliner Ortsteil Gesundbrunnnen Tabletten in Wasser aufgelöst und ihrem Sohn verabreicht haben.

Sie habe auch Medikamente eingenommen und sich selbst Insulin gespritzt. Mit dem bewusstlosen Kind stieg sie in die mit Wasser gefüllte Badewanne, presste sich den Zweijährigen bäuchlings auf die Brust.

Die Anklage lautet: heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen.

Am selben Tag um 12.53 Uhr wählte der Vater des zweijährigen Kindes den Notruf, dessen Inhalt Richter Konstantin Stern wörtlich wiedergab.

Nach ganzen zwei Minuten in der Warteschleife soll der Vater, der im Prozess Nebenkläger ist, gesagt haben: "Hallo, ich habe meine Freundin und mein Kind in der Badewanne gefunden." Er sei aufgewacht und ins Bad gegangen, erzählte er weinend und zitternd.

Auf Nachfrage habe er geantwortet: "Ich glaube, mein Sohn ist tot. Meine Frau atmet noch." Und weiter unverständlich: "Hier liegen Tabletten und eine Spritze in der Badewanne."