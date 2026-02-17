Schüsse auf Supermarkt-Parkplatz: Anklage wegen versuchten Totschlags!

Berlin - Mehrere Männer schießen auf einen 46-Jährigen und verletzen ihn lebensgefährlich – jetzt gibt es nach der Bluttat endlich eine Anklage!

Zu den Schüssen kam es im Oktober 2025 an der Straße Alt-Mariendorf. © Michael Ukas/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung vor.

Der 24-Jährige soll sich im Oktober 2025 zusammen mit Komplizen mit dem Opfer und weiteren Männern auf einem Aldi-Parkplatz in Mariendorf verabredet haben. Dann sollen sie auf den 46-Jährigen geschossen haben, der nur durch eine Operation gerettet werden konnte.

Grund des Angriffs war laut Staatsanwaltschaft ein Streit um Schulden. Am Vortag soll der Angeklagte zusammen mit Komplizen dem 46-jährigen Mann und dessen 25-jährigen Begleiter mit der Tötung von Familienmitgliedern gedroht haben.

Sie sollen den Aufenthaltsort eines Familienmitglieds gefordert haben, um die Schulden einzutreiben.