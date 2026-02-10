Zwei Tote bei Hausbrand in Marzahn: Mordprozess gegen 28-Jährigen startet

Berlin - Nach einem Brand mit zwei Toten in einer Doppelhaushälfte beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) am Landgericht Berlin der Prozess gegen einen 28-Jährigen.

Bei dem verheerenden Brand in Marzahn starben Ende September vergangenen Jahres zwei Menschen. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Er soll mit sechs weiteren Arbeitern in der Unterkunft im Ortsteil Marzahn gewohnt haben und wurde unter anderem wegen zweifachen Mordes und vierfachen Mordversuchs angeklagt.

Der Mann soll in der Nacht zum 28. September 2025 nach einem Streit mit einem Mitbewohner ein Feuer gelegt haben, um sich an seinem Kontrahenten zu rächen.

Gegen 3 Uhr soll das Haus im Hornetweg vollständig in Flammen gestanden haben. Anwohner verständigten den Notruf.

Feuerwehrkräfte fanden dann zwei tote Männer. Vier weitere Bewohner konnten sich den Angaben zufolge aus den Flammen retten, teils mit schweren Verletzungen.