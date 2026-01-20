Sieben Tonnen Marihuana nach Berlin geschmuggelt: Zehn Männer vor Gericht

Berlin - Es geht um mehr als sieben Tonnen Marihuana: Wegen Drogenschmuggels im großen Stil stehen in Berlin zehn Männer vor Gericht.

Mit geschmuggeltem Marihuana soll eine Berliner Bande rund 23,4 Millionen Euro gemacht haben. (Symbolbild) © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Mehrere der 24 bis 51 Jahre alten Angeklagten sollen sich im Jahr 2023 zu einer Bande zusammengeschlossen haben, um mithilfe von Scheinfirmen Marihuana aus Kanada nach Deutschland zu schmuggeln.

Die Drogen sind laut Anklage überwiegend auf dem Seeweg in Schiffscontainern zwischen Holzlieferungen versteckt gewesen.

Die Gruppierung soll zwischen August 2023 und November 2024 sieben Lieferungen mit einem Gewicht von 7700 Kilogramm Marihuana erhalten haben.

Nach eigenen Angaben geht die Berliner Staatsanwaltschaft davon aus, dass fünf der Angeklagten Handelserlöse in Höhe von rund 23,4 Millionen Euro erwirtschaftet hätten. Sie sind wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz beziehungsweise Beihilfe dazu angeklagt.

An der Spitze der Gruppierung soll nach den Ermittlungen ein 47-Jähriger gestanden haben. Er sei unter anderem für die Beschaffung von Marihuana verantwortlich gewesen.