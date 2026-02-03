Skandal-Video aufgetaucht: Abou-Chaker muss erneut vor Gericht

Potsdam - Ein Videoausschnitt bei Tiktok im Kontext des Gaza-Kriegs hat für den früheren Geschäftspartner von Rapper Bushido (47) strafrechtliche Konsequenzen.

Arafat Abou-Chakers (50) Anwalt, Hansgeorg Birkhoffs, äußerte sich bislang nicht zu dem kommenden Prozess. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Staatsanwaltschaft Cottbus wirft Arafat Abou-Chaker (50) Volksverhetzung sowie das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor. Deswegen soll es vor dem Amtsgericht Potsdam zum Prozess kommen, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage sagte.

Ein Termin für die Verhandlung steht laut Gerichtssprecher noch nicht fest. Der Anwalt Abou-Chakers, Hansgeorg Birkhoff, äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht.

Das Verfahren gegen seinen Mandanten geht auf zwei Vorfälle im Oktober 2023 zurück. In einem Fall geht es um Äußerungen bei Tiktok, wo er mit dem Salafistenprediger Pierre Vogel zu sehen ist. Abou-Chaker, der als Clan-Chef einer arabischstämmigen Familie in Berlin gilt, vergleicht darin Adolf Hitler mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Der Zentralrat der Juden hatte damals auf der Plattform X das Video verlinkt und die Berliner Polizei aufgefordert, wegen Volksverhetzung zu ermitteln.

Die Staatsanwaltschaft Berlin übernahm den Fall, gab das Verfahren jedoch noch im Jahr 2023 an die Kollegen in Cottbus ab wegen des Wohnsitzes des 49-Jährigen in Brandenburg. Die Staatsanwaltschaft dort ist zentral zuständig für Internetkriminalität im Land.