Auftragskillerin für Mord an Ex-Mann angeheuert: Urteil gegen Anstifterin gefallen

Berlin - Eine Frau, die ihren Ex-Mann umbringen lassen wollte, ist zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach die 37-Jährige der versuchten Anstiftung zum Mord schuldig.

1.800 Euro zahlte die Berlinerin an – und wurde betrogen. Die andere Frau war nur auf das Geld aus. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die Angeklagte habe im Sommer 2023 den Plan gefasst, den 45-Jährigen töten zu lassen, sagte die Vorsitzende Richterin. Sie habe eine andere Frau damit beauftragt und 1800 Euro in bar angezahlt. Die angeheuerte Frau aber "hatte nie vor, den Plan auszuführen, sie wollte nur das Geld vereinnahmen".



Die Angeklagte habe sich nach der von ihrem damaligen Ehemann ausgegangenen Trennung in einem "emotionalen Ausnahmezustand befunden", hieß es weiter im Urteil. Insbesondere habe sie ihre Stieftochter, die sie wie ein eigenes Kind aufgezogen habe und die damals bei ihr lebte, bei sich behalten wollen.

Die 37-jährige Krankenpflegerin, eine Deutsche aus Berlin-Lichtenberg, habe vermehrt Alkohol getrunken und "in ihrer Verzweiflung den Plan gefasst, den Mann umbringen zu lassen".

Das habe die damals 13-jährige Tochter des 45-Jährigen mitbekommen und über eine Schulfreundin den Kontakt zu einer ebenfalls 37-Jährigen hergestellt, die den Mord ausführen sollte. Neben einer Anzahlung sei eine "Erfolgsprämie" von 3200 Euro vereinbart worden.