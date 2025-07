Urteil nach Pfeil-Attacke von Geschäftsmann gefallen: "Ihr seid alle von der Mafia"

Berlin - Mit Pfeil und Bogen schoss ein 55-Jähriger aus seiner Wohnung in Richtung eines Passanten, der sich hinter einen Baum in Sicherheit bringen konnte.

Mitten am Tag schoss der 55-Jährige von seiner Wohnung aus mindestens zwei Pfeile. © Silke Suliivan/dpa

Sieben Monate nach der Attacke hat das Berliner Landgericht die Unterbringung des Schützen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, diese jedoch zugleich unter strengen Auflagen zur Bewährung ausgesetzt.

Der Zustand des Beschuldigten sei inzwischen ausreichend stabil, zudem seien flankierende Maßnahmen angeordnet worden, begründete der Vorsitzende Richter.

Am Vormittag des 18. Dezember 2024 stand der 55-Jährige am Fenster seiner im vierten Stock gelegenen Wohnung am Zionskirchplatz in Berlin-Mitte. Mit mindestens zwei Pfeilen habe er in Richtung eines Mannes geschossen, hieß es weiter im Urteil.

"Ihr seid alle von der Mafia, ich werde euch alle umbringen", habe er gerufen. Der Zeuge, der auf einer Bank saß und einen Tee trank, habe hinter einem Baum in Deckung gehen und die Polizei alarmieren können. Ein Pfeil prallte gegen den Baum und fiel zu Boden. Der Attackierte blieb unverletzt.