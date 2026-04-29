"Hat mir einen Teil aus der Seele gerissen": Mutter von getötetem Polizisten spricht im Mordprozess

Dawid K. (27) muss sich im Mordprozess verantworten. Sein Verteidiger Christoph Rühlmann (58, l.) spricht sich gegen eine lebenslange Haftstrafe aus. © Patrick Pleul/dpa

Dass es um einen Menschen, nicht nur einen Fall, geht, machte Stoppas Mutter am Mittwoch gleich zu Beginn deutlich. Sie stellte ein Bild ihres verstorbenen Sohnes auf dem Tisch in Richtung des Angeklagten und Richters auf.

Zunächst plädierte jedoch der Staatsanwalt. Minutiös schilderte er nochmal die verhängnisvolle Verfolgungsjagd nach Lauchhammer, um dann zum Knackpunkt zu kommen: Geschah der Tod des Dresdners mit Vorsatz? "Wir gehen davon aus, dass er im letzten Augenblick sowohl den Geschädigten nicht bemerkt hatte als auch, dass er keine Gelegenheit mehr hatte, zu reagieren", sagt Staatsanwalt Jens Meyer (62).

Das würde in anderen Fällen gegen Vorsatz sprechen.

"Das wäre in Raserfällen aber unangemessen", sagte er. "Raserfälle sind dadurch gekennzeichnet, dass durch die Geschwindigkeit die Wahrnehmungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit leidet."

Es komme nicht auf den letzten Augenblick, sondern das Verhalten davor an. Damit sei es Mord, Strafe: lebenslang.