Auftragskiller im Darknet bestellt: So lange muss sie dafür in den Knast

Chemnitz - Weil eine Lichtenauerin auf einer Darknet-Plattform einen Auftragskiller für ihren Ex-Schwager engagiert haben soll, stand sie seit Ende August vor dem Chemnitzer Landgericht . Bei der Sitzung am heutigen Dienstag fiel das Urteil.

Nicole G. (40) tappte in eine Falle, muss jetzt ins Gefängnis. © Haertelpress

Nicole G. (40) soll unter dem Nutzernamen "Projekt 2021" den Mord an ihrem Ex-Schwager in Auftrag gegeben haben. Nach der Zahlung per Bitcoin habe sie noch die Anweisung gegeben, dass es wie ein Unfall aussehen solle.

Was sie nicht wusste: Die Darknet-Plattform "Hitman Marketplace" war eine vom FBI gestellte Seite. Sie diente dazu Täter zu enttarnen, die Leute engagieren wollen, um Mitmenschen loszuwerden.



Das Urteil des Landgerichts am Dienstag: G. muss wegen des Versuchs der Anstiftung zum Mord für vier Jahre und sechs Monate hinter Gittern. Im Anschluss der Verhandlung wurde der Haftbefehl gegen sie eröffnet.