Ehefrau brutal attackiert: Messerstecher muss mehrere Jahre in den Knast

Ivan D. (46) attackierte seine Ehefrau und ihre Schwester mit einem Messer. Für diese brutale Tat wurde er nun zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. © Haertelpress

Der Bulgare muss nun viereinhalb Jahre in den Knast. Er wurde der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen schuldig gesprochen, wie eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage sagte. Die Anklage hatte ihm ursprünglich auch versuchten Totschlag vorgeworfen.

Die Frau hatte sich von ihrem Mann getrennt. Zum Prozessauftakt hatte sie berichtet, wie er sie im Juli 2022 in Geringswalde (Landkreis Mittelsachsen) bedrängt habe, zurückzukommen. Dann hatte er mehrfach auf sie eingestochen und sie erheblich an Hals, Brust und Rücken verletzt. Als die Schwester der Frau ihr zu Hilfe eilte, hatte der Bulgare auch sie attackiert.

Mit dem Strafmaß folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Verteidigung hatte den Angaben zufolge auf dreieinhalb Jahre Haft plädiert.