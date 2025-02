Er brach bei einem Toten ein und geht jetzt in den Knast

Am 4. Juli 2024 legte Patrick K. schließlich ein Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus auf der Rödlitzer Straße. Die Flammen breiteten sich rasch aus, das Gebäude brannte fast vollständig ab.

Das Amtsgericht Chemnitz von außen. Hier fand der Prozess statt. © Sven Gleisberg

Neben Brandstiftung und Diebstahl wurde K. auch wegen Bedrohung angeklagt. Einem Mitwisser drohte er mit Gewalt, sollte dieser die Polizei informieren. Auch gegenüber seiner Mutter zeigte er sich aggressiv - in der Hand eine Eisenstange, mit der er sich vor ihr aufbaute. Zwei weiteren Personen drohte er mit dem Tod.

Drogen spielten in seinem Leben eine zentrale Rolle. Bereits mit elf Jahren hatte er zum ersten Mal gekifft, später kamen Crystal Meth und Alkohol hinzu.

Die Vorsitzende Richterin Jaqueline Neubert-Rockel fand deutliche Worte: "Langsam müssen Sie mal erwachsen werden. Also ich habe den Männern meistens so bis 30, 35 die Chance dafür gegeben. Oder ich sage, das Letzte ist dann in Sachsen die JVA Waldheim. Die haben da so eine Station auch für Senioren."

Das Gericht sprach ihn in allen Anklagepunkten schuldig. Patrick K. muss nun für insgesamt drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis - zwei Jahre für die verheerende Brandstiftung und weitere 22 Monate Knast für all die anderen Straftaten.