Frau totgefahren und abgehauen: Muss die sechsfache Mutter nun doch nicht in den Knast?

Würde „vieles gern rückgängig machen": Todesfahrerin Doreen L. (40) aus Roßwein.

Die mehrfach vorbestrafte Doreen L. (40) hatte vor zweieinhalb Jahren Nancy L. (†42), eine Mitarbeiterin des Freiberger Tierheims, auf dem Weg zur Arbeit angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen.

Die junge Frau erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Das Berufungsverfahren kam erst im dritten Anlauf über die Startlinie, nachdem L. zuvor zweimal entschuldigt gefehlt hatte.

Juristisch ging es nur noch um die Höhe der Strafe - die Schuld steht, die Haftfrage nicht.