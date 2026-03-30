Haus und Wohnung mit Molotowcocktails attackiert: Prozess wird neu aufgerollt

Chemnitz - Drei Araber hatten in Chemnitz versucht, einen Mann per Molotowcocktails zu töten. Das Trio wurde wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung zu Haftstrafen verurteilt . Ab Montag findet eine Wiederauflage des Prozesses statt. Der Grund: ein Zuschauer, der dem Prozess nicht folgen konnte.

Die drei Angeklagten Bassel A. (29, l.), Ibrahim A. (22, M.) und Bilal A. (21) müssen sich erneut vor Gericht verantworten - der Prozess wird neu aufgerollt. © Bildmontage: haertelpress (3)

Es war ein Verbrechen, das noch viel schlimmer hätte ausgehen können: Bilal A. (21), Ibrahim A. (22) und Bassel A. (29) beschlossen in der Nacht zum 12. Juni 2023, einen Bekannten zu töten, indem sie das Mehrfamilienhaus des Mannes in der Annenstraße sowie dessen Wohnung mit Molotowcocktails attackierten.

Das Opfer sowie drei weitere Hausbewohner kamen mit Rauchvergiftungen davon.

Bilal wurde zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, Ibrahim kassierte siebeneinhalb, Bassel neuneinhalb Jahre Haft. Die Verteidiger legten Revision beim Bundesgerichtshof ein - dieser kassierte das Urteil und schickte den Fall zurück ans Chemnitzer Landgericht zur Neuverhandlung.

Grund für die Revision: Laut Gerichtssprecherin Marika Lang (61) wurde einem Mann verweigert, als Zuschauer am Prozess teilzunehmen.