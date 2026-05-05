Täter-Trio nach Attacke mit Molotow-Cocktails erneut vor Gericht

Chemnitz - Verabredet zum Töten: Mit der Hilfe von Molotowcocktails wollten Bilal A. (21), Ibrahim A. (22) und Bassel A. (29) einem Bekannten das Leben nehmen. Nach dem ersten Urteil legten die Verteidiger Revision ein. Am Dienstag wurde nun das zweite Mal ein Urteil gegen die drei Männer gesprochen.

Die Strafe für die drei Angeklagten fällt nach dem zweiten Prozess geringer aus. © Haertelpress (3)

Die drei Angeklagten wurden erneut verurteilt. Das Landgericht Chemnitz befand sie des versuchten Mordes in zehn Fällen schuldig sowie der schweren Brandstiftung, versuchten Brandstiftung mit Todesfolge, gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen und dem Herstellen eines Brandsatzes.

Wie das Landgericht mitteilte, wurde Bilal A. zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und vier Monaten (im ersten Verfahren: sechseinhalb Jahre) und Ibrahim A. ebenfalls zu einer Jugendstrafe von jedoch fünf Jahren und elf Monaten (vorher: siebeneinhalb Jahre).

Bassel Bassam Mohamad A. erhielt eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und elf Monaten (neuneinhalb Jahre). Zudem muss er die Kosten des Verfahrens sowie vier Fünftel der durch seine Revision entstandenen Kosten tragen. Die Staatskasse trägt ein Fünftel der entstandenen notwendigen Auslagen.

Bei den anderen beiden wird von der Auferlegung der Kosten abgesehen, teilte das Landgericht weiter mit. Die Staatskasse trägt ein Fünftel der durch die Revision entstandenen notwendigen Auslagen.

Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.