Klimakleber am Dienstag vor Chemnitzer Amtsgericht

Chemnitz - Es war die erste Klimakleber-Aktion in Chemnitz: Mitte Juli 2023 klebten sich fünf Mitglieder der selbst ernannten "Letzten Generation" auf der Zwickauer Straße (Höhe Ulmenstraße) fest, um Autos am Weiterfahren zu hindern und somit auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Am Dienstag stehen drei von ihnen vor Gericht.