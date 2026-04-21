Körperverletzung im Amt? Urteil gegen rabiaten Polizisten gefallen

Chemnitz - Er stand vor Gericht, weil er während des Dienstes einen jungen Mann (22) geschlagen hatte und rassistisch beleidigt haben soll.

Polizist F. (39) wurde zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt. © Johanna Widder

Der Chemnitzer Polizist F. (39) wurde am Dienstag am Amtsgericht wegen Körperverletzung im Amt, sowie Verfolgung Unschuldiger zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt.

Richterin Gudrun Trautmann (64) sah es als erwiesen, dass der Angeklagte 2023 bei einer Kontrolle im Chemnitzer Zentrum dem Geschädigten mit der linken Hand ins Gesicht schlug.

Dass der Beamte in einer Abwehr- oder Notwehrsituation handelte, erkannte das Gericht nicht. Eine fremdenfeindliche Beleidigung konnte nicht nachgewiesen werden, weil es Aussage gegen Aussage stand.