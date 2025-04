Mordprozess Klaus Kleinertz (†69): Staatsanwalt fordert dreimal lebenslänglich!

Er sieht als erwiesen an, dass die angeklagte Witwe Annegret K. (60), ihre Angestellte Simone I. (53) und deren Lebensgefährte Michael C. (63) den Mediziner gemeinschaftlich umgebracht haben. Die Mordmerkmale der Heimtücke und der Habgier seien erfüllt.

Annegret K.s Verteidiger Herbert Posner (63) forderte hingegen einen Freispruch für seine Mandantin. Er führte an, dass es Annegret während der Ehe finanziell noch nie so gut ging wie zuvor. Die Verteidiger von Michael C. (63) und Simone I. (53) plädieren am Donnerstag.