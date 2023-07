Mutmaßlicher Sex-Täter droht, ins Ausland zu flüchten: Gericht lässt ihn trotzdem frei

Syrer Bassam T. (30) muss sich vorm Amtsgericht Chemnitz wegen einer Reihe von Sexual-Delikten verantworten. © Harry Härtel/Haertelpress

Der Syrer soll in den vergangenen drei Jahren mehrere Frauen in Chemnitz sexuell belästigt, genötigt und geschlagen haben. Eine davon ist Katja H. (18, Name geändert). Die damals 15-Jährige hatte Freunde zu Hause auf dem Kaßberg zu Besuch. Als gute Gastgeberin brachte sie sie zum Bus. Auf dem Weg zurück - sie hatte die Haustür fast erreicht - griff sie plötzlich ein Schwarzhaariger von hinten an.

"Er versuchte, mich auszuziehen", schildert H. dem Gericht. Die Tat liegt drei Jahre zurück, damals war es dunkel und spät. Den Angeklagten kann sie nicht eindeutig identifizieren. "Ich weiß nur, dass er eine blaue Corona-Maske trug!"

Die Maske wurde damals auch neben einem Langarm-Shirt am Hinterhof-Tatort gefunden.

Und die DNA-Spuren in den Beweisstücken decken sich laut LKA mit einer Speichelprobe, die von Bassam nur Tage später genommen wurde.