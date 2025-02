Prozess um "Affenbande" in Chemnitz: Angeklagte wollen auspacken

Der Prozess am Landgericht dauert noch bis Mitte April. © Haertelpress

Die Liste der Vorwürfe ist lang: Die Staatsanwaltschaft wirft Yaroslav S. (18), Rustam O. (19) und Ivan C. (20) vor, seit März unter anderem zwei Tankstellen in Frohburg und Freiberg überfallen zu haben sowie in mehrere Geschäfte eingebrochen zu sein.

Kurios: Um Ostern 2024 herum sollen Yaroslav S. und Rustam O. das Bartaffenweibchen "Ruma" aus dem Zoo in Leipzig geklaut und das Tier in einer Chemnitzer Garage gefangen gehalten haben.

Laut Landgericht begann Ivan C. sich am jüngsten Prozesstag einzulassen. Dies wird am heutigen Prozesstag fortgesetzt.