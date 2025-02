Affenraub aus dem Leipziger Zoo: Dem Diebes-Trio droht lange Haft

Nach dem Affenraub aus dem Leipziger Zoo läuft seit dem heutigen Montag der Prozess gegen die drei Tatverdächtigen im Landgericht Chemnitz.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Es war einer der ungewöhnlichsten Fälle seit dem spektakulären Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe: der Affenraub aus dem Leipziger Zoo.

Ivan C. (20) muss sich vor Gericht verantworten. © Haertelpress Nachdem der Prozess erst im Chemnitzer Amtsgericht startete, der Richter aber ein zu hohes Strafmaß befürchtete (Höchststrafe im Amtsgericht: vier Jahre Knast), wird seit dem heutigen Montag im Landgericht verhandelt. Die Entführung von Affendame Ruma war längst nicht das einzige Vergehen, das dem Gauner-Trio hier zur Last gelegt wird. Bereits die Verlesung der Anklageschrift zog sich in die Länge: Die Straftaten, die Yaroslav S. (18), Rustam O. (19) und Ivan C. (20) zur Last gelegt werden, reichen von Diebstahl über räuberische Erpressung bis hin zu Körperverletzung. Gerichtsprozesse Chemnitz Prozess im Fall von Valeriia (†9): Angeklagter beschwert sich vor Gericht Ihre Diebestour begann im März 2024, bei der sie Autos und Motorräder stahlen sowie zwei Tankstellen in Frohburg und Freiberg überfielen. Der Höhepunkt ihrer kriminellen Tour war jedoch der Diebstahl der Affendame Ruma aus dem Leipziger Zoo.

Rustam O. (19) ist einer der Affenräuber. © Haertelpress

Der Angeklagte Yaroslav S. (18) war zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt. © Haertelpress

Die Angeklagten im Affen-Prozess schwiegen

In diesem Garagenhof in der Lutherstraße in Chemnitz sperrte das Trio die Affendame ein. © Haertelpress Laut Staatsanwaltschaft drangen die Angeklagten in der Nacht zum 31. März 2024 (Ostern) in den Zoo ein und brachen das Affengehege gewaltsam auf. Mit einer Leiter überwanden sie einen Wassergraben und entführten das Bartaffenweibchen im Wert von rund 5000 Euro. Das Tier wurde bis zum 4. April in einer Garage in der Chemnitzer Lutherstraße festgehalten und später zurück nach Leipzig gebracht, wo es in der Lützner Straße ausgesetzt wurde. Die Angeklagten schwiegen zu den Vorwürfen. Im Gerichtssaal machten sie einen entspannten Eindruck und winkten immer wieder zu ihren Angehörigen und Freunden, die als Zuschauer anwesend waren.

Handyvideos bringen das Trio in Schwierigkeiten

Bartaffenweibchen Ruma ist wieder glücklich in ihrem Zuhause im Leipziger Zoo. © -/Zoo Leipzig/dpa