Urteil im Mordprozess Kleinertz gefallen: Kommen alle Angeklagten hinter Gitter?

Chemnitz - Im März vergangenen Jahres wurde der Chemnitzer Kardiologen Klaus Kleinertz (†69) in seiner Wohnung in Chemnitz umgebracht. Am Montag fiel das Urteil gegen die drei Angeklagten: seine Frau Annegret K. (60) sowie ihre Angestellte Simone I. (53) und deren Lebensgefährte C. (63).