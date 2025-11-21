Vater mit Axt und Messer schwer verletzt: Wollte dieser Sachse seinen Vater töten?

Chemnitz/Rochlitz - Daniel N. (24) aus Rochlitz steht seit Freitag wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Chemnitz . Er soll im Januar bei einem versuchten Einbruch in sein Elternhaus seinen Vater (52) mit einer Axt und einem Messer schwer verletzt haben.

Der mutmaßliche Täter Daniel N. (24) wurde in Handschellen in den Sitzungssaal geführt, durfte sie später jedoch abnehmen. © Haertelpress

"Ich gehe davon aus, er wollte uns an Leib und Leben", sagte Vater Lars N. Der Industriemeister erzählte, wie er in der Nacht durch laute Geräusche geweckt wurde. Die Scheibe der Eingangstür sei eingeschlagen gewesen, und plötzlich habe Sohn Daniel vor ihm gestanden und ihn unvermittelt attackiert. Erst mit einer Axt, dann mit einem Besteckmesser.

Er wurde an der Schläfe getroffen und erlitt weitere Verletzungen im Gesicht. Nach kurzer Auseinandersetzung sei Daniel, der 2018 zu Hause "rausgeflogen war", geflüchtet.

Der ledige, berufslose Angeklagte selbst schwieg zu den Vorwürfen, die er mit gesenktem Blick vernahm. Vater und Sohn würdigten sich im Gerichtssaal keines Blickes.

Auch die Stiefmutter Anja N. (48) war zum Prozessauftakt geladen: "Ich habe die Polizei gerufen, ihn selbst in der Nacht aber nicht gesehen."