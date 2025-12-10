Diebesbande überführt: Amanda und ihre Jungs waren scharf auf Koreaner

Dresden - Amanda S. (27) soll mit ihrem Freund Jakub S. (23) und Kumpel Bogdan G. (22) reihenweise Autos geklaut haben, um sie in Polen zu verscherbeln. Vor allem Elektro-Hyundai (südkoreanische Marke) verschwanden zwischen Mai 2024 und April 2025 in Dresden, Berlin und im Land Brandenburg. Auch Amandas Hund mischte mit. Immerhin: Der Bullterrier sitzt jetzt nicht mit im Prozess am Landgericht Dresden .

Amanda S. (27) soll bei den Diebstählen mitgemischt haben. © Peter Schulze

Laut Anklage klaute das Trio 16 Mal im Auftrag einer Bande Fahrzeuge im Gesamtwert von gut 650.000 Euro. Meist fuhren Amanda und Jakub den "Kurier" Bogdan im Passat zum Tatort. Der überführte die Beute nach Polen.

Nicht alles lief glatt: Mal blieb das Auto mit leerem Akku liegen. Mal erspähte Bogdan die Polizei, ließ das Fahrzeug zurück, floh zu Fuß.

Amanda hatte gern ihren Hund dabei. Als die Bande einmal in eine Kontrolle kam, wurde dem Bello einfach das Einbruchwerkzeug in den Hundepullover geschoben.

Dem Vierbeiner war das freilich unbehaglich und so plumpste das verräterische Werkzeug den Beamten vor die Füße. Ein Grund zur Festnahme der Bande war das aber offenbar leider nicht.