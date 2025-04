Im Wahn? Rentnerin legt Feuer in Hochhaus und zwingt Dutzende Mieter zum Umzug

Dresden - Das Feuer im Hochhaus an der Dresdner Steinstraße ist ein Fall fürs Landgericht. Denn die hochbetagte Mieterin Rita Z. (83), die das Feuer gelegt haben soll, ist laut Gutachter schuldunfähig und soll eingewiesen werden.

Rentnerin Rita Z. (83) wurde von Betreuern ins Gericht begleitet. © Peter Schulze

Es hätte schlimm enden können: Im September 2024, so die Anklage, zündete die Seniorin abends mit Streichhölzern Kleidung an, stopfte sie in den Schrank. Das Feuer griff auf den Raum über. Dicker Qualm waberte aus den Fenstern im achten Stock.

Diesen Rauch sah Mohammad A. (27) vom Parkplatz gegenüber. Der Nachbar und Familienvater rief sofort die Feuerwehr und stürmte ins Haus.

"Der Qualm kam aus dem Stockwerk über uns. Als ich bei Frau Z. ankam, war die Tür einen Spalt auf, und sie lag dahinter", berichtete der Syrer. "Ich denke, sie wollte raus, hat es aber nicht mehr geschafft."

Also hob Mohammad Rita hoch und trug sie nach unten, wo der Rettungsdienst die verwirrte Seniorin in Empfang nahm.