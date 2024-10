Dresdner Oberlandesgericht lehnt Anklage gegen Zschäpe-Vertraute ab: Das ist der Grund!

Dresden - Anklage abgelehnt! Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden will gegen eine Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe (49, lebenslange Haft) kein Hauptverfahren wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung eröffnen.

Nach Auffassung des Senats werde sich auch in einer Hauptverhandlung nicht nachweisen lassen, dass die Angeklagte zum Zeitpunkt ihrer Unterstützungshandlungen von den Morden des "Nationalsozialistischen Untergrunds" ( NSU ) wusste, teilte das OLG mit.

Durch ihr Mitwirken bei der Abholung eines Wohnmobils, das der NSU am 4. November 2011 beim letzten Raubüberfall in Eisenach verwendete, habe sie billigend in Kauf genommen, Hilfe bei einem Banküberfall zu leisten.