Er gab einem Schüler eine Kopfnuss: Sportlehrer verurteilt

Dresden - Schuldig der Körperverletzung im Amt: Ex-Sportlehrer Ronald M. (52) muss nun 3600 Euro Strafe zahlen. Dazu verurteilte ihn die Amtsrichterin in Dresden . Für sie ist erwiesen, dass der Pauker einem Schüler (16) eine Kopfnuss gab.

Wie berichtet, war es im März 2024 zu dem Vorfall an einer Oberschule gekommen. Der betroffene Schüler hatte gerade ein Gespräch mit einem anderen Sportlehrer im Vorbereitungszimmer, als Ronald dazukam.

Der Kollege berichtete, dass Ronald plötzlich herumbrüllte. Ein Mitschüler sah, wie der Pauker eine Kopfnuss verteilte.

Die Schulleiterin berichtete, dass der Vertrag von Ronald wegen dessen "impulsiven und aufbrausenden Verhaltens" nicht verlängert wurde.

Ronald selbst schwieg zum Vorwurf, berichtete aber, dass er einst Berufssoldat war. Später wurde er als Quereinsteiger Lehrer, war damit aber überfordert.