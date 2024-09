Er klaute alles, was er verkaufen konnte: Dreieinhalb Jahre Knast für den Serieneinbrecher!

Jetzt soll Petr S. (38) ins Gefängnis. © Peter Schulze

Am Landgericht Dresden wurde Serieneinbrecher Petr S. (38) zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Der Tscheche wurde bei seinem letzten Coup in Strehlen von einem Anwohner trotz massiver Gegenwehr festgehalten. "Sie haben das Pech gehabt, dass Sie an jemanden geraten sind, der Kickboxen betreibt", so der Richter.

Der in seiner tschechischen Heimat mehrfach vorbestrafte Petr war gut zehnmal in Keller eingestiegen oder hatte aus Autos geklaut, was ihm in die Finger kam: E-Bikes, Bargeld, Werkzeug, Fahrradsattel, sogar Waschmittel.

"Ich habe die Sachen verkauft, um Essen für die Kinder zu besorgen, ein bisschen habe ich für Drogen ausgegeben", so der Angeklagte, der schon in Pirna verurteilt wurde und gegen den in Chemnitz noch ermittelt wird. Immer wegen Diebstahls.