Immer wieder brannte es im selben Mietshaus: Ist das die Serien-Zündlerin von Leuben?

Dresden - Rosafarbenes Outfit mit Blumen, lange schwarze Haare, verhaltenes Lächeln im Gesicht. So sitzt Claudia D. (33) derzeit auf der Anklagebank im Amtsgericht Dresden. Denn für den Staatsanwalt ist die freundlich blickende Frau die Zündlerin, die monatelang in Dresden-Leuben Anwohner, Polizei und Feuerwehr in Atem hielt. Weil die junge Mutter schweigt, müssen im Prozess zahlreiche Zeugen gehört werden.