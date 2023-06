Aus Wut auf die "Ex": Mann zündet Kinderwagen des eigenen Sohnes an und muss in den Knast!

Dresden - Seine Wut brachte ihn hinter Gitter. Aus Ärger über die Trennung von seiner Ex-Freundin (25) zündete Andreas W. (35) den Kinderwagen des gemeinsamen Sohnes an. Damit brachte er mehrere Hausbewohner in Gefahr und richtete einen Schaden von 10.000 Euro an. Nun schickte ihn das Landgericht für zwei Jahre und drei Monate in Haft. Außerdem muss er in eine Entzugsklinik.