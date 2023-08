Mehrere Tankstellen überfallen: Drogensüchtigem wird Karton zum Verhängnis

Mario H. (27) gestand am Mittwoch mehrere Tankstellenüberfälle. © Peter Schulze

Prompt gestand er als Zeuge, verschaffte dem anderen so einen Freispruch. Am Mittwoch nun ging es um seine eigenen Überfälle.



Marios Drogenkarriere ging früh los und endete Anfang 20 bei Heroin: "Wenn ich Geld habe, konsumiere ich fünf bis sechs Kugeln am Tag", sagt er.

Eine Kugel sind 0,4 Gramm und kostet 20 Euro. So war trotz Arbeit als Telefonist Marios Konto schon nach den ersten Wochen leer. Mit Ladendiebstählen und Tankstellenüberfällen versuchte er, Geld für seinen Konsum zu beschaffen.

So überfiel er am 22. März 2022 die "Shell"-Tanke in der Löbtauer Straße, kannte sich da auch ein wenig aus, da er selbst als Kassierer in einer anderen Shell gearbeitet hatte.