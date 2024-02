Mutter des eigenen Sohnes getötet: So lange wandert der Messerkiller hinter Gitter

Dresden - Dreizehn Jahre Haft wegen Totschlages. So entschied das Landgericht am Mittwochabend über Igor P. (31). Der Ukrainer hatte seine Ex-Freundin Anna (†31) im Streit ums Sorgerecht niedergestochen .

Igor P. (31) wurde am heutigen Mittwoch wegen Totschlages verurteilt. © xcitepress

Das Paar war seit Längerem nicht mehr zusammen. Laut Kammer hatte sich Anna getrennt, weil Igor sie schon während der Schwangerschaft schlug, versuchte zu kontrollieren und zu manipulieren.

"Anna wollt unter keinen Umständen eine Beziehung mehr zu dem Angeklagten", so der Richter. "Aber sie wollte immer, dass das Kind Kontakt zum Vater hat."

Daher durfte Igor zwar seinen Sohn sehen, hielt sich aber nicht an Regeln. Im Gegenteil: Igor kam ungefragt zu Anna, wurde immer wieder übergriffig. Vor dem Kind genau so, wie vor anderen Zeugen.

Am Tatabend brachte Igor den gemeinsamen Sohn zu Anna in ihre Wohnung an der St. Petersburger Straße. Wieder gab es Streit, angeblich um den Umgang mit dem Kind. Dabei zog Igor ein Messer, stach sechsmal auf Anna ein.